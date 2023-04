Questi in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Questi in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : STI

Significato/Curiosita : Questi in breve Il secolo breve (sottotitolo: 1914-1991: l'era dei grandi cataclismi; titolo originale: The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991) è un saggio dello storico britannico Eric Hobsbawm, dedicato agli avvenimenti principali del XX secolo. L'autore, considerato uno dei massimi storici contemporanei, espone la tesi che il periodo compreso fra la prima guerra mondiale ed il crollo dell'Unione Sovietica presenti un carattere coerente, molto ... Sigle Shimano Total Integration

Società Tolkieniana Italiana

Specifiche tecniche di interoperabilità

Subaru Tecnica International Codici STI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale del Cibao, Santiago de los Caballeros, Repubblica Dominicana

sti – codice ISO 639-3 della lingua bulo stieng Mineralogia Sti – abbreviazione di stishovite Note Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

