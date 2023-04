Si può dare matto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può dare matto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCACCO

Significato/Curiosita : Si puo dare matto Il matto dell'imbecille, conosciuto anche come matto dello stolto, è una trappola d'apertura scacchistica, e consiste nello scacco matto più veloce possibile nel gioco degli scacchi. Consiste nella sequenza di mosse (in notazione algebrica), che porta alla posizione mostrata. Scacco al re, o più semplicemente scacco, è la locuzione che nel gioco degli scacchi indica il fatto che il re sia sotto minaccia di presa da parte di un pezzo avversario. Alla mossa seguente il giocatore il cui re è sotto scacco deve rimuovere la condizione: se nessuna mossa consentisse di fare ciò, lo scacco è detto matto e la partita termina con la vittoria dell'avversario. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

