Si può curare con il ferro - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : ANEMIA

Significato/Curiosita : Si puo curare con il ferro L'acetosa (Rumex acetosa) o erba brusca ed anche acetosa di pecora è una pianta erbacea, infestante, perenne, provvista di una grossa radice, dalla quale, in primavera, si sviluppa un fusto eretto, semplice o poco ramificato di colore rossastro che può raggiungere l'altezza di un metro. Si definisce anemia (dal greco aµa, anaimìa, «senza sangue») la riduzione patologica della emoglobina (Hb) al di sotto dei livelli di normalità, che determina una ridotta capacità del sangue di trasportare ossigeno. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

Un affanno da curare ; Assicurare un impiego; Cagionare, procurare ; curare , sanare; Piccolo choc elettrico per curare le aritmie; Indicano l Intercity sull orario ferro viario; ferro via che va dal golfo Persico al mar Caspio; Polvere di ferro ; Cambiano il ferro in vetro; Se è di ferro non cuce;