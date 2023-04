Prodotto Interno Netto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prodotto Interno Netto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PIN

Significato/Curiosita : Prodotto Interno Netto In economia, il prodotto interno lordo (abbreviato PIL) è una grandezza macroeconomica che misura il valore aggregato, a prezzi di mercato, di tutti i beni e i servizi finali (cioè esclusi i prodotti intermedi) prodotti sul territorio di un Paese in un dato periodo temporale (normalmente si usa come riferimento l’anno solare, ma sono usati anche altri archi temporali). Attualmente gode di una posizione di preminenza circa la sua capacità di esprimere o simboleggiare il ... Sigle Personal identification number – codice numerico che consente l'uso di dispositivi elettronici solo a chi ne è a conoscenza

– codice numerico che consente l'uso di dispositivi elettronici solo a chi ne è a conoscenza Partito Iniziativa Nazionale – acronimo di un partito rumeno

– acronimo di un partito rumeno PIN – in economia nazionale è l'abbreviazione di Prodotto Interno Netto

– in economia nazionale è l'abbreviazione di Prodotto Interno Netto PIN, Prostatic Intraepithelial Neoplasia, ossia uno stadio precedente il tumore alla prostata Codici PIN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Parintins (Brasile)

PIN – codice identificativo del TACAN di Pisa, radioassistenza per la navigazione aerea Elettronica Pin (piedini) – connessioni elettriche ed elettroniche

(piedini) – connessioni elettriche ed elettroniche PIN – tipo di diodo Persone Antonio Pin – ex calciatore e allenatore di calcio italiano

– ex calciatore e allenatore di calcio italiano Celeste Pin – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano

– dirigente sportivo ed ex calciatore italiano Gabriele Pin – ex calciatore e allenatore di calcio italiano

– ex calciatore e allenatore di calcio italiano Livio Pin – ex calciatore italiano Altro Pin – modo di vincere un incontro di wrestling

– modo di vincere un incontro di wrestling Primarete Indipendente (PIN) – network televisivo italiano (Rizzoli-Marcucci) nato nel 1980 e chiuso poco dopo

(PIN) – network televisivo italiano (Rizzoli-Marcucci) nato nel 1980 e chiuso poco dopo Chi c'è in fondo a quella scala... (Pin) – film del 1988 diretto da Sandor Stern Pagine correlate Le Pin Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Prodotto Interno Netto : prodotto; interno; netto; prodotto Nazionale Netto; Storico ciclomotore Piaggio prodotto dal 1967 al 2006; Il dolcissimo frutto prodotto da una palma; Un modello prodotto dalla Porsche; Vi si lavora un dolce prodotto ; Gli spiazzi all interno dei palazzi; interno corto; Segmento all interno di una circonferenza; interno in tre lettere; Un vuoto interno ; Prodotto Nazionale netto ; Accessori del caminetto ; A _, sonetto di Foscolo; Il rubinetto della botte; Prodotto Materiale netto ; Cerca altre Definizioni