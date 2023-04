Si pratica col casco - Cruciverba

Un casco da bici è un casco destinato alla pratica della bicicletta. Il suo scopo principale è quello di proteggere la testa del ciclista in caso di caduta. La legislazione sull'obbligatorietà del caso non è la stessa per tutti i Paesi.

Il motociclismo nella sua accezione più estesa è un insieme di attività che si svolgono con qualsiasi tipo di motocicletta (o più in generale con dei motoveicoli).