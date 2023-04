Popolare gruppo rock britannico - Cruciverba

Il rock alternativo, a cui ci si riferisce spesso con i termini inglesi alternative rock, alt rock o semplicemente alternative, è una categoria della musica rock emerso negli anni settanta dalla musica indipendente underground, ma divenuto molto popolare negli anni novanta. Originariamente il significato del termine era più ampio, riferendosi a musicisti influenzati dallo stile o dall'etica indipendente e del DIY tipica del punk rock della fine degli anni '70.

Gli Iron Maiden (IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['a()n 'me.dn]) sono un gruppo musicale heavy metal britannico, formatosi a Londra nel 1975 per iniziativa del bassista Steve Harris. Sono considerati uno dei gruppi più importanti ed influenti del genere e, assieme ad artisti come Saxon, Angel Witch, Samson, Def Leppard, Raven e Venom, fanno parte della New Wave of British Heavy Metal, corrente al cui sviluppo hanno fortemente contribuito.