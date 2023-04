Patriarca biblico - Cruciverba

I patriarchi (in ebraico: avot o abot, singolare in ebraico: Ab o aramaico: , Abba) della Bibbia, quando definiti in senso stretto, sono Abramo, suo figlio Isacco e il figlio di Isacco, Giacobbe, chiamato anche Israele, capostipite degli Israeliti. Questi tre personaggi vengono chiamati collettivamente i patriarchi ...

Lot (in ebraico: - [lo]; in arabo: , lu) è un patriarca della Bibbia, nipote di Abramo (figlio di suo fratello Aran). Nel Corano viene considerato un profeta.