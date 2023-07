Passa per Soletta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passa per Soletta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AAR

Significato/Curiosita : Passa per soletta

È buona norma cambiare le scarpette. soletta la soletta sostiene il piede ed è di varie consistenze: la soletta esterna nelle punte di buona qualità tecnica... Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. l'aar (o, in tedesco, aare) è un fiume della svizzera. nasce nelle alpi bernesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Passa per Soletta : passa; soletta; Se la passa no bene; Il vino passa to dalla bottiglia al bicchiere; Non c è : così risponde chi se la passa bene; passa per il centro della circonferenza; passa ti in classifica dalla Serie A alla Serie B; Lo passa chi parte in aereo; L isoletta romana nel Tevere; Isoletta tra Napoli e Ischia; Isoletta del Tirreno che Dumas rese celebre; Isoletta campana; Isoletta partenopea;

Cerca altre Definizioni