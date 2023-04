Pari in esito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pari in esito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : ST

Significato/Curiosita : Pari in esito Dal 1928 la FIFA, per assegnare l'organizzazione del Campionato mondiale di calcio, ha dovuto verificare dettaglio per dettaglio le candidature delle varie nazioni interessate a ospitare l'evento. La Coppa del Mondo si è disputata almeno una volta in tutti i continenti ad eccezione dell'Oceania. Sigle Schmitt Trigger – trigger di Schmitt

– trigger di Schmitt SkyTeam – Alleanza mondiale di compagnie aeree Codici ST – codice vettore IATA di Germania

ST – codice FIPS 10-4 di Saint Lucia

st – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua sotho meridionale

ST – codice ISO 3166-1 alpha-2 di São Tomé e Príncipe

ST – codice ISO 3166-2:DE della Sassonia-Anhalt (Germania)

ST – codice ISO 3166-2:HU di Salgótarján (Ungheria)

ST – codice ISO 3166-2:ID di Sulawesi Tengah (Indonesia)

ST – codice ISO 3166-2:MD di Straeni (Moldavia) Fisica St – numero di Stanton Informatica .st – dominio di primo livello di São Tomé e Príncipe

– dominio di primo livello di São Tomé e Príncipe Atari ST – computer dell'Atari Mineralogia St – abbreviazione di staurolite Religione S.T. – Missionari Servi della Santissima Trinità

S.T. – Suore Carmelitane di Santa Teresa di Torino Sport ST – nelle statistiche del baseball e del softball, partite giocate come lanciatore partente (started games) Televisione ST ( Sveriges Television ) – televisione pubblica svedese

( ) – televisione pubblica svedese ST ( Star Trek ) - franchise di fantascienza statunitense di fantascienza

( ) - di fantascienza statunitense di fantascienza ST o ST: ST (Star Trek: Short Treks) - abbreviazione della serie televisiva antologica statunitense di fantascienza Star Trek: Short Treks Altro ST – abbreviazione di strato

St. – abbreviazione di Saint (in inglese) o di Sankt (in tedesco) cioè santo

(in inglese) o di (in tedesco) cioè santo St. – abbreviazione dell'inglese Street (strada)

(strada) st – abbreviazione di stone, unità di misura di massa equivalente a 14 libbre

ST – targa automobilistica di Spalato (Croazia)

ST – targa automobilistica di Steinfurt (Germania)

ST – targa automobilistica di Tychy (Polonia)

ST – vecchia targa automobilistica di Strakonice (Repubblica Ceca)

ST – nome comunemente usato per l'azienda produttrice di componenti elettronici italo-francese STMicroelectronics

ST – abbreviazione di Sistemi Territoriali S.p.A., una società ferroviaria operante nel Veneto. Note Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Pari in esito : pari; esito; Le pari in porto; Rapa senza pari ; Rupe senza pari ; Due pari di Londra; Il tipico caffè pari gino; Gestito... senza esito ; Buon esito ; Gli estremi del quesito ; Rischioso, di esito alquanto incerto; Lo è la fatica che non dà l esito sperato; Cerca altre Definizioni