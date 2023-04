L ottava lettera dell alfabeto greco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ottava lettera dell alfabeto greco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TETA

Significato/Curiosita : L ottava lettera dell alfabeto greco Gamma (maiuscolo G, minuscolo ; in greco: µµa; in latino: gamma) è la terza lettera dell'alfabeto greco. La teta y la luna è un film del 1994 diretto dal regista iberico Bigas Luna. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

Ha ottenuto il Nobel per la lettera tura nel 1976; Seconda e quarta lettera in arabo; In fin di lettera ; La lettera greca corrispondente alla e lunga; Pubblicare di nuovo un opera lettera ria; Si esprimono con l alfabeto dei segni; Diciottesima lettera dell alfabeto greco; Un libriccino con l alfabeto ; Tutte insieme formano l alfabeto ; Inventò un alfabeto ... telegrafico; Vocali scritte in greco e in serbo; Antico schiavo greco ; Diciottesima lettera dell alfabeto greco ; Il dio greco del mare; Celebre astronomo greco del III sec. a.C;