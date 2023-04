L organo di giustizia che può revocare le misure cautelari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L organo di giustizia che può revocare le misure cautelari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 19 lettere : TRIBUNALE DEL RIESAME

Significato/Curiosita : L organo di giustizia che puo revocare le misure cautelari Il sindaco, nell'ordinamento italiano, è l'organo monocratico a capo del governo di un comune. Il tribunale del riesame (originariamente denominato tribunale della libertà), nell'ordinamento giudiziario italiano, è il collegio giudiziario cui spetta la cognizione, in sede di riesame, delle ordinanze che dispongono una misura cautelare coercitiva. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : L organo di giustizia che può revocare le misure cautelari : organo; giustizia; revocare; misure; cautelari; Un organo del nostro corpo; L organo costituzionale che vigila sulle spese pubbliche; organo interno legato al coraggio; Un organo come la tiroide; organo della Magistratura; La figlia di Zeus e Temi che nell età dell oro diffondeva la giustizia ; Per la sua giustizia poté salvarsi dal diluvio universale; Luogo in cui si amministra la giustizia ; Dea della giustizia nella mitologica greca; Ha ricevuto giustizia con un regolamento di conti; Abrogare, revocare ; Annullare, revocare ; revocare la patente; Le misure da XL in su; Uno strumento per misure di precisione; Uno strumento per misure lineari di alta precisione; misure agrarie; Estremista, senza mezze misure ; Quelle cautelari finiscono con la sentenza; Cerca altre Definizioni