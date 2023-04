Se non sono innocenti è necessario curarle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se non sono innocenti è necessario curarle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MANIE

Significato/Curiosita : Se non sono innocenti e necessario curarle Jesus Christ Superstar è un film del 1973 diretto da Norman Jewison, trasposizione sul grande schermo del musical omonimo di Tim Rice, autore dei testi, e Andrew Lloyd Webber, autore della musica. In psichiatria e psicologia clinica la mania è una condizione psicopatologica caratterizzata da uno stato di eccitazione che coinvolge più sfere della personalità. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Se non sono innocenti è necessario curarle : sono; innocenti; necessario; curarle; Lo sono le locuzioni come lemme lemme; Non tutte sono in rima; I meno ammirevoli sono quelli dell ultim ora; Così sono le condoglianze più sincere; Lo sono gli appartenenti alla stessa classe; Quello degli innocenti è un film del 1991; Re ricordato per la Strage degli innocenti ; Le mine che mietono vittime innocenti ; Erode ordinò quella degli innocenti ; Storico scooter della innocenti ; necessario alla bisogna; necessario , sostanziale; Provvedere al necessario ; È necessario per l analisi del sangue; Può rendersi necessario in una scalata di più giorni; Cerca altre Definizioni