Non più giovane - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : VECCHIO

Significato/Curiosita : Non piu giovane Il giovane Holden (The Catcher in the Rye) è un romanzo del 1951 scritto da J. D. Salinger. Vecchio – per designare chi si trova in età avanzata Persone Andrea Vecchio – imprenditore e politico italiano

– imprenditore e politico italiano Angelo Vecchio – saggista e giornalista italiano

– saggista e giornalista italiano Emiliano Vecchio – calciatore argentino Altro Vecchio ( Vecchiu in lingua corsa) – fiume della Corsica

( in lingua corsa) – fiume della Corsica Il Vecchio – personaggio del libro Romanzo criminale e delle altre opere ad esso ispirate

– personaggio del libro e delle altre opere ad esso ispirate Vecchio – Album del gruppo Thegiornalisti pubblicato nel 2012 Pagine correlate Senilità (disambigua)

