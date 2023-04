Nessuno comincia cosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nessuno comincia cosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : NE

Significato/Curiosita : Nessuno comincia cosi …e commincio cosi è il diciannovesimo album di Peppino di Capri, pubblicato nel 1976. Geografia Ne – comune della provincia di Genova (Italia) Sigle Nuova Inghilterra ( New England ) – regione degli Stati Uniti d'America

( ) – regione degli Stati Uniti d'America Nord-Est – punto cardinale

– punto cardinale Nutrizione enterale – tipologia di nutrizione artificiale Chimica Ne – simbolo chimico del neon Codici NE – codice vettore IATA di SkyEurope Airlines

ne – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua nepalese

NE – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Niger

NE – codice ISO 3166-2:BW di North-East (Botswana)

NE – codice ISO 3166-2:CH del Canton Neuchâtel (Svizzera)

NE – codice ISO 3166-2:HT del Nord-Est (Haiti)

NE – codice ISO 3166-2:US del Nebraska (Stati Uniti) Informatica .ne – dominio di primo livello del Niger

– dominio di primo livello del Niger NE – New Executable, formato file eseguibile creato congiuntamente da Microsoft e da IBM Altro Ne – kana della lingua giapponese

– kana della lingua giapponese NE – targa automobilistica di Neuss (Germania)

NE – targa automobilistica di Salonicco (Grecia)

NE – targa automobilistica di Neuchâtel (Svizzera) Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Ne» Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Nessuno comincia cosi : nessuno; comincia; cosi; La nullius è di nessuno ; nessuno le ha doppie; nessuno lo usa per mettersi le ciabatte; Ha recitato nel film Come te nessuno mai; Le conseguenze a cui nessuno vorrebbe arrivare; Lo attendono i poeti per comincia re l opera; comincia to, avviato; Incomincia no il mese; comincia no anzitempo; Incomincia a mezzogiorno; Così erano chiamati Stan Laurel e Oliver Hardy; cosi è detto Gesù; Faticosi ssimi, stremanti; Così è un ceffone ben assestato; Così sono le condoglianze più sincere; Cerca altre Definizioni