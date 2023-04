Il Nepote storico latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Nepote storico latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CORNELIO

Significato/Curiosita : Il Nepote storico latino Cornelio Nepóte (in latino: Cornelius Nepos; Hostilia, 100 a.C. circa – Roma, 27 a.C. circa) è stato uno storico e biografo romano. Publio Cornelio Tacito, talvolta indicato come Gaio Cornelio Tacito (in latino: Publius/Gaius Cornelius Tacitus, pronuncia classica o restituta: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['publ.s/'ga..s kr'neli.s 'ta.k.ts']; 55 circa – 117-120 circa), è stato uno storico, oratore e senatore romano ed è considerato il più grande esponente del genere storiografico della letteratura latina. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

