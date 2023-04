Montagna delle Ande boliviane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Montagna delle Ande boliviane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ILLIMANI

Significato/Curiosita : Montagna delle Ande boliviane La cordigliera delle Ande (in spagnolo Cordillera de los Andes) è un'importante catena montuosa dell'America meridionale, situata nella parte più occidentale del continente, la quale attraversa sette stati: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile e Argentina, alcuni dei quali sono noti come Paesi andini: ... Gli Inti-Illimani sono un gruppo vocale e strumentale cileno nato nell'ambito del movimento della Nueva Canción Chilena e tuttora attivo, seppure diviso in due gruppi: Inti-Illimani e Inti-Illimani Histórico. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Montagna delle Ande boliviane : montagna; delle; ande; boliviane; I calciatori spesso li fanno in montagna ; Casa di cura in montagna ; montagna che erutta; Ama la montagna ; Cade spesso in montagna ; Unità di misura delle distanze stellari; Una delle più popolari attrici italiane; Ottimo vino delle Langhe; L undici delle merengues; Gli alberi delle renette; Sinonimo di espande rsi; È stato un grande campione di tennis; Fu un grande tenore; Un monumentale ponte sul Canal Grande ; Sono uguali nelle domande ; In quelle boliviane c è il lago Titicaca; Cerca altre Definizioni