Mister in breve - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : MR

Significato/Curiosita : Mister in breve Breve gloria di Mister Miffin è uno sceneggiato televisivo del 1967, diretto da Anton Giulio Majano ed interpretato da Cesco Baseggio, Alberto Lupo e Luisa Rivelli. Si tratta di una delle prime opere in cui si critica il cinismo dell'industria televisiva, suggestivamente calata nel pieno boom degli anni sessanta. Sigle Magyar Rádió – ente radiofonico ungherese

– ente radiofonico ungherese Materiale di riferimento

Mercury-Redstone – missioni del programma Mercury

Midland Railway – compagnia ferroviaria britannica

– compagnia ferroviaria britannica Missale Romanum o Messale Romano – messale in lingua latina pubblicato da papa Pio V nel 1570

o Messale Romano – messale in lingua latina pubblicato da papa Pio V nel 1570 Mouvement Réformateur – movimento politico belga Codici MR – codice vettore IATA di Air Mauritanie

mr – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua marathi

MR – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Mauritania

MR – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Mirdizia (Albania)

MR – codice ISO 3166-2:LT della contea di Marijampole (Lituania)

MR – codice ISO 3166-2:YE di Al Mahrah (Yemen) Informatica .mr – dominio di primo livello della Mauritania Altro Mr. – abbreviazione dell'inglese Mister

M r – abbreviazione del francese Monsieur (alternativa alla più diffusa abbreviazione M., o MM. al plurale)

– abbreviazione del francese (alternativa alla più diffusa abbreviazione M., o MM. al plurale) MR – targa automobilistica di Marburg-Biedenkopf (Germania) Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Mr» Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

