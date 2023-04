Microrganismo che si sviluppa in assenza d aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Microrganismo che si sviluppa in assenza d aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANAEROBIO

Significato/Curiosita : Microrganismo che si sviluppa in assenza d aria Helicobacter pylori è un batterio gram negativo flagellato acido-tollerante, il cui habitat ideale è il muco gastrico situato nello stomaco umano. L'anaerobiosi è la caratteristica di diversi organismi, detti anaerobici (o anaerobi), di non richiedere per il proprio metabolismo la presenza di ossigeno molecolare (O 2 ), che può per essi risultare addirittura estremamente tossico. Si contrappone all'aerobiosi. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

