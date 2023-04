Località trentina ai piedi del Gran Vernel - Cruciverba

Le Dolomiti (Dolomiten in tedesco, Dolomites in ladino, Dolomitis in friulano, Dolomiti in veneto), dette anche Monti pallidi, sono un insieme di gruppi montuosi delle Alpi Orientali italiane, a sud della catena principale alpina, quasi interamente comprese nelle regioni di Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (suddivise, in ordine di percentuale di distribuzione, tra le province di Belluno, Bolzano, Trento, Udine, Pordenone, e con una ...

Canazei (Cianacéi in ladino) è un comune italiano di 2 008 abitanti della provincia autonoma di Trento, situato all'estremità settentrionale della Val di Fassa, al confine con le province di Bolzano a nord e Belluno a est, incastonato fra importanti gruppi dolomitici (Sassolungo, Marmolada e Gruppo del Sella).