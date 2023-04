Dà istruzioni ai piloti di aerei - Cruciverba

Il 12 novembre 1996, il volo Saudi Arabian Airlines 763, un Boeing 747 in rotta da Delhi, India, a Dhahran, Arabia Saudita, e il volo Kazakhstan Airlines 1907, un Ilyushin Il-76 in rotta da Simkent, Kazakistan, a Delhi, si scontrarono sopra il villaggio di Charkhi Dadri, a circa 100 km a ovest di Delhi. Nell'incidente persero la vita tutte le 349 persone a bordo di entrambi gli aerei, rendendo questa la peggior collisione in volo mai avvenuta, nonché il peggior incidente aereo ...

I controllori di volo sono il personale dei centri di controllo missione che controlla un veicolo spaziale durante il volo spaziale, ad esempio il Centro di controllo missione Christopher C. Kraft Jr. della NASA o il Centro europeo per le operazioni spaziali dell'ESA. I controllori di volo lavorano ai computer delle postazioni (anche chiamate console) e usano la telemetria per monitorare vari aspetti tecnici di una missione spaziale in tempo reale. Ogni controllore è un esperto in un'area specifica e comunica costantemente con altri esperti nella backroom. Il Direttore di volo, che guida i controllori di volo, monitora le attività della sua squadra di controllori e ha la responsabilità per il successo e la sicurezza della missione.