L indimenticata cantante, star della disco music, interprete di Hot Stuff - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L indimenticata cantante, star della disco music, interprete di Hot Stuff. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : DONNA SUMMER

Significato/Curiosita : L indimenticata cantante star della disco music interprete di Hot Stuff Donna Summer, pseudonimo di LaDonna Adrian Gaines (Boston, 31 dicembre 1948 – Naples, 17 maggio 2012), è stata una cantautrice statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

