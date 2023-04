Indicano l Intercity sull orario ferroviario - Cruciverba

Le categorie di servizio dei treni sono i diversi tipi di classificazione degli stessi ai fini della loro identificazione per fini commerciali e di circolazione. Tali categorie, ferme restando alcune indicazioni definite in sede UIC (Union internationale des chemins de fer), possono essere assegnate agli stessi sia dalle imprese ferroviarie o dai loro committenti (operatori logistici, enti pubblici appaltanti contratti di servizio ecc.), generalmente per motivi di tipo commerciale, ...

Sigle

ItalCity chat 3D – Chat 3D italiana

Astronomia

Index Catalogue – un catalogo di oggetti del profondo cielo, supplemento del New General Catalogue.

– un catalogo di oggetti del profondo cielo, supplemento del New General Catalogue. Ic (uno c) – un tipo di supernova.

Codici

IC – codice vettore IATA di Indian Airlines

IC – codice ISO 3166-1 alpha-2 riservato per le Isole Canarie

Religione

I.C. – Istituto della Carità, Rosminiani

I.C. – Sorelle Minime della Carità di Maria Addolorata, Istituto Campostrini

Altro