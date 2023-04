Indica perplessità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica perplessità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : MA

Significato/Curiosita : Indica perplessita Poste Italiane S.p.A., indicata anche con la sigla PT, è un'impresa pubblica italiana attiva nei servizi postali, bancari, finanziari, logistici e di telecomunicazioni e telematica pubblica. È inoltre l'affidataria del servizio universale postale su tutto il territorio nazionale fino all'anno 2026. Cinema Ma – film del 2015 diretto da Celia Rowlson-Hall

– film del 2015 diretto da Celia Rowlson-Hall Ma – film del 2019 diretto da Tate Taylor Codici MA – codice vettore IATA di Malév Hungarian Airlines

MA – codice FIPS 10-4 del Madagascar

MA – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Marocco

MA – codice ISO 3166-2:BI della provincia di Makamba (Burundi)

MA – codice ISO 3166-2:BR del Maranhão (Brasile)

MA – codice ISO 3166-2:BY del voblast di Mahilou (Bielorussia)

MA – codice ISO 3166-2:CD di Maniema (Repubblica Democratica del Congo)

MA – codice ISO 3166-2:CL di Magellane e Antartide Cilena (Cile)

MA – codice ISO 3166-2:CV della Contea di Maio (Capo Verde)

MA – codice ISO 3166-2:ER di Maekel (Eritrea)

MA – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Málaga (Spagna)

MA – codice ISO 3166-2:ID della provincia di Maluku (Indonesia)

MA – codice ISO 3166-2:PL del voivodato della Piccola Polonia (Polonia)

MA – codice ISO 3166-2:SR del distretto di Marowijne (Suriname)

MA – codice ISO 3166-2:US del Massachusetts (Stati Uniti)

MA – codice ISO 3166-2:UY del Dipartimento di Maldonado (Uruguay)

MA – codice ISO 3166-2:YE di Ma'rib (Yemen)

MA – codice ISO 3166-2:ZW di Manicaland (Zimbabwe) Etichettatura tessile MA – sigla della denominazione della fibra di modacrilico Geografia Ma – fiume del Vietnam Informatica .ma – dominio di primo livello del Marocco Persone Jack Ma (1964) – imprenditore cinese Religione M.A. – Suore di Maria Ausiliatrice

Ma – grande divinità femminile della Cappadocia, una delle numerose manifestazioni della Grande Madre anatolica Sigle Master of Arts – Titolo accademico

– Titolo accademico Modulazione di ampiezza

Mediano d'apertura – ruolo del rugby Altro Ma – Mega-annum, unità di misura del tempo

Ma – abbreviazione di numero di Mach unità di misura della velocità di un oggetto in rapporto con la velocità del suono

mA – simbolo del milliampere

MA – simbolo del megaampere

Ma – gruppo etnico del Vietnam

– gruppo etnico del Vietnam MA – targa automobilistica di Mattersburg (Austria)

MA – targa automobilistica di Mannheim (Germania)

MA – sigla di etichettatura tessile della fibra modacrilica

MA – termine sanscrito; letteralmente significa "madre", è di genere femminile e viene aggiunto al nome della persona a cui si attribuisce

MA – ex targa automobilistica italiana di Massaua (Eritrea)

Ma – kana giapponese

– kana giapponese Ma – congiunzione avversativa della lingua italiana

– congiunzione avversativa della lingua italiana Ma – concetto della cultura giapponese

– concetto della cultura giapponese Cricca Ma – gruppo di signori della guerra cinesi del '900 Pagine correlate Ma Lin Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «MA» Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Indica perplessità : indica; perplessità; Lo indica la Stella Polare; In moltissimi casi indica una contrazione; Il punto cardinale indica to da W; indica la quota al pilota; indica no la percentuale; Esprime perplessità ; Cerca altre Definizioni