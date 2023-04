Gruppi di manigoldi - Cruciverba

La collina degli stivali è un film del 1969 diretto da Giuseppe Colizzi.

Una camarilla (pronuncia: camariglia) è un gruppo di persone che hanno influenza su esponenti politici e che la usano per scopi di vantaggio personale. Per molti aspetti si tratta di un concetto assimilabile a quello di lobby, sebbene se ne distingua per la prevalenza di un fattore comune più prettamente politico, che lega fra loro gli aderenti, anziché economico.