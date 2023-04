Grasso eccessivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grasso eccessivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OBESITÀ

Significato/Curiosita : Grasso eccessivo Con grasso alimentare o shortening o grasso per pasticceria s'intende una materia grassa di origine animale come il burro o lo strutto o un grasso vegetale, utilizzati come ingrediente nella pasticceria, nella produzione di pane e di altri alimenti. L'obesità è una condizione medica caratterizzata da un eccessivo accumulo di grasso corporeo che può portare effetti negativi sulla salute con una conseguente riduzione dell'aspettativa di vita. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Grasso eccessivo : grasso; eccessivo; grasso per candele; grasso per fare candele; Sporca di grasso ; Quello grasso ... precede mercoledì delle ceneri; Spalmati di grasso ; Cosi è il freddo... quando è eccessivo ; Interesse eccessivo ; eccessivo amore per se stessi; eccessivo , incontrollato; Lodare in modo eccessivo ;