Fucile a canne mozze associato alla mafia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fucile a canne mozze associato alla mafia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LUPARA

Significato/Curiosita : Fucile a canne mozze associato alla mafia Calcedonio Di Pisa (Palermo, 11 ottobre 1931 – Palermo, 26 dicembre 1962) è stato un mafioso italiano. Noto anche come "Doruccio", era il capo della famiglia mafiosa del quartiere Noce di Palermo. Fece parte della prima "Commissione", un organismo di coordinamento di Cosa Nostra in Sicilia Così Di Pisa viene descritto da Norman Lewis: Lupara bianca è una locuzione di origine giornalistica utilizzata in Italia per indicare un omicidio di mafia che prevede l'occultamento del corpo di una persona assassinata. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

