Frutto come la susina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutto come la susina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DRUPA

Significato/Curiosita : Frutto come la susina

Pianta della famiglia delle rosacee che produce i frutti noti col nome di prugna o susina. il frutto contiene le vitamine a-b1-b2 e c e alcuni sali minerali:... La drupa è un tipo di frutto. è carnoso e caratterizzato da una parte interna legnosa. l'esocarpo (la parte esterna del frutto che qui corrisponde alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Frutto come la susina : frutto; come; susina; Il primo stadio del frutto ; frutto per marmellate; Un frutto Confettato; Un frutto estivo liscio; Stridore frutto dell attrito tra parti metalliche; Il gambo che collega il frutto alla pianta; Compendioso come un famoso storico latino; come dire oriente; Gli uccelli come i francolini e le faraone; Un fiore come la Cattleya; Gli artisti come Picabia; Lo sono le lingue come l italiano e lo spagnolo; Frutto indiano simile alla susina ;

Cerca altre Definizioni