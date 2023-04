Il food più veloce - Cruciverba

Il fast food (espressione inglese di cibo veloce) è un tipo di cibo prodotto in serie progettato per la rivendita commerciale, con una forte priorità data alla velocità del servizio di ristorazione. È un termine commerciale, limitato al cibo venduto (in un ristorante o in un negozio) congelato, preriscaldato o precotto e servito in confezioni da asporto.

Fast & Furious, nota anche come Fast and Furious, è una serie cinematografica statunitense di film d'azione basata principalmente sulle corse d'auto clandestine. A partire dal quarto film la serie muta in parte i suoi connotati caratteristici, aggiungendo elementi che l'avvicinano sempre più al filone dei film di spionaggio e degli heist movie.