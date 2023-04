La fine di Mendelssohn - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La fine di Mendelssohn. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : HN

Significato/Curiosita : La fine di Mendelssohn Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy (Amburgo, 3 febbraio 1809 – Lipsia, 4 novembre 1847) è stato un compositore, direttore d'orchestra, pianista e organista tedesco del periodo romantico. Codici HN – codice vettore IATA di Heavylift Cargo Airlines

HN – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Honduras

HN – codice ISO 3166-2:MD di Hînceti (Moldavia) Informatica .hn – dominio di primo livello dell'Honduras Altro hN – simbolo dell'ettonewton

HN – targa automobilistica di Heilbronn (Germania)

HN – targa automobilistica di Tesprozia (Grecia)

HN – targa automobilistica di Castelnuovo di Cattaro (Montenegro)

HN – Elliniko Polemikó Navtikó (Hellenic Navy) marina militare greca

