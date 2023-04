Ferrovia che va dal golfo Persico al mar Caspio - Cruciverba

Il Volga, o anche la Volga, ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'vlga/; in russo: ´, in tataro Idel, anticamente conosciuto come Atil, Itil o Idil) è un fiume della Russia europea; è il più lungo fiume europeo ed è il cuore del più ampio bacino fluviale del vecchio continente.

Con il termine invasione anglo-sovietica dell'Iran si indicano le operazioni militari condotte dalle forze armate dell'Unione Sovietica e del Regno Unito nel territorio dell'attuale Iran, tra l'agosto e il settembre del 1941. Il nome in codice britannico per l'invasione era "Operazione Countenance".