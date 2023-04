Felice, compianto asso del ciclismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Felice, compianto asso del ciclismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GIMONDI

Significato/Curiosita : Felice compianto asso del ciclismo Como (in italiano standard Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'kmo/ , pronuncia locale regolare Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'komo/ ; Còmm Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'km/ o Cùmm ... Felice Gimondi (Sedrina, 29 settembre 1942 – Giardini-Naxos, 16 agosto 2019) è stato un ciclista su strada, pistard e dirigente sportivo italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Felice, compianto asso del ciclismo : felice; compianto; asso; ciclismo; In maniera allegra e felice ; L infelice principe shakespeariano; L infelice papà di Balzac; Sventurata, infelice ; Infelice madre della mitologia; John, compianto compositore britannico; Un compianto semiologo; Il compianto Philippe nel cast del film Amici miei; Il compianto cantante e compositore Fidenco; Il compianto Diego Armando del calcio; Fucile a canne mozze asso ciato alla mafia; Grasso eccessivo; asso miglia alla foca; Abbasso all inizio; _ Paltrinieri, asso del nuoto; La indossa il campione del mondo di ciclismo ; Il Vincenzo del ciclismo ; Il Tenni che fu un asso del motociclismo ; Fabio del ciclismo ; __ Gold Race, classica olandese del ciclismo ; Cerca altre Definizioni