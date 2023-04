Il favolista gobbo e schiavo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il favolista gobbo e schiavo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ESOPO

Significato/Curiosita : Il favolista gobbo e schiavo Esòpo (in greco antico: sp, Áisopos; Menebria, 620 a.C. circa – Delfi, 564 a.C.) è stato uno scrittore greco antico, contemporaneo di Creso e Pisistrato (VI secolo a.C.), noto per le sue favole. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Il favolista gobbo e schiavo : favolista; gobbo; schiavo; Il favolista danese de La piccola fiammiferaia; Celebre favolista danese; Relativa a un famoso favolista greco; Il favolista de La volpe e il lupo; Illustre favolista greco; Pesano sul gobbo ; Il gobbo di Notre Dame per Victor Hugo; Il gobbo di Notre Dame de Paris; È amica di Quasimodo ne Il gobbo di Notre Dame; Un attore di Colpo gobbo all italiana; Iniziali di schiavo ne, il vicequestore dei gialli; Antico schiavo greco; Iniziali di schiavo ne; schiavo di Sparta; Il nome della schiavo ne, ex tennista e allenatrice; Cerca altre Definizioni