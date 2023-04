Erano le Edizioni Rai - Cruciverba

Non è la Rai è stato un programma televisivo italiano ideato da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo e diretto dallo stesso Boncompagni, andato in onda dal 9 settembre 1991 al 30 giugno 1995 per quattro edizioni. La trasmissione, fenomeno di costume degli anni novanta, andava in onda in diretta dallo studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma e protagonisti del varietà erano balletti, giochi telefonici e canzoni, tutti eseguiti da un gruppo di ragazze adolescenti o poco più. La ...

Astronomia

Eri – abbreviazione della costellazione del Eridano

– abbreviazione della costellazione del Eridano 1402 Eri – asteroide della fascia principale

Codici

ERI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Erie International, Erie (Pennsylvania), Stati Uniti

Mineralogia

Eri – abbreviazione di erionite

Altro

Eri è un personaggio di Metal Slug 2

è un personaggio di Metal Slug 2 Rai Eri è la casa editrice della RAI - Radiotelevisione italiana