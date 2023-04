Dispositivo che modifica il timbro del suono lavorando sui bassi e sugli alti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dispositivo che modifica il timbro del suono lavorando sui bassi e sugli alti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : REGOLATORE DI TONO

Significato/Curiosita : Dispositivo che modifica il timbro del suono lavorando sui bassi e sugli alti L'ossitocina (o "oxitocina", abbreviato OXT) è un ormone peptidico di 9 amminoacidi prodotto dai nuclei ipotalamici sopraottico (principalmente) e paraventricolare e secreto nella neuroipofisi, presente in tutti i mammiferi. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

