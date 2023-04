Dicesi di capo d abbigliamento aderente in vita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dicesi di capo d abbigliamento aderente in vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SCIANCRATO

Significato/Curiosita : Dicesi di capo d abbigliamento aderente in vita Lo sci alpino, anche detto sci di discesa, è uno sport invernale che consiste nello scendere a valle lungo un pendio montano scivolando sulla neve grazie a un paio di sci ai piedi, agganciati, mediante gli attacchi, ad appositi scarponi, generalmente effettuato su pendii attrezzati di pet ("piste") con impianti di risalita e trattamento del manto nevoso (la variante "fuoripista" viene al contrario praticata su terreni innevati non battuti e spesso si associa alla pratica di una disciplina affine, ma distinta dallo sci alpino, lo scialpinismo). Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

