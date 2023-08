Data in omaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Data in omaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DONATA

donata è un nome proprio di persona italiano femminile. femminili: donatella, donatilla, donatina maschili: donato lituano: donata polacco: donata è la...

Altre risposte alla domanda : Data in omaggio : data; omaggio; data momentaneamente con l accordo di restituirla; La casa editrice fondata a Palermo nel 1969; Azienda svizzera di orologi fondata nel 1832; Casa di moda italiana fondata a Bergamo nel 1911; Tener fede alla parola data mantenere le; Alimento che ha superato la data di conservazione; Piccolo omaggio senza alcuna pretesa; Rendere omaggio ; Rendersi omaggio tessendo le proprie lodi; Un omaggio consistente; omaggio alla libro di George Orwell del 1938; Un omaggio che costringe a fare un regalo;

