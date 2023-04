Cuore di playgirl - Cruciverba

Margaret, contessa di Snowdon (Glamis, 21 agosto 1930 – Londra, 9 febbraio 2002), è stata una principessa britannica, seconda figlia di re Giorgio VI del Regno Unito e di Elizabeth Bowes-Lyon, nonché sorella minore della regina Elisabetta II e zia di re Carlo III. Nel 1952, anno dell’ascesa al trono di sua sorella, divenne potenziale reggente al trono del Regno Unito fino al compimento della maggiore età di suo nipote Carlo nel 1969, qualora la regina fosse morta durante la ...

La YG Entertainment Inc. (YG , YG, conosciuta anche come ygent) è una società di intrattenimento sudcoreana, fondata nel 1996 da Yang Hyun-suk. La società opera come etichetta discografica, agenzia di talenti, organizzazione di eventi e produzioni di concerti. Inoltre, la società gestisce una serie di sussidiarie, con una società commerciale separata, la YG Plus, che comprende una linea di abbigliamento, un'agenzia di golf e un marchio di cosmetici.