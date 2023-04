Cosi è detta, nel gergo commerciale, un azienda alle dipendenze di una società controllante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cosi è detta, nel gergo commerciale, un azienda alle dipendenze di una società controllante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CAPTIVE

Significato/Curiosita : Cosi e detta nel gergo commerciale un azienda alle dipendenze di una societa controllante Captive è un film del 2015, diretto da Jerry Jameson. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Cosi è detta, nel gergo commerciale, un azienda alle dipendenze di una società controllante : cosi; detta; gergo; commerciale; azienda; alle; dipendenze; società; controllante; Un giudizio espresso cosi è un pregiudizio; Così erano chiamati Stan Laurel e Oliver Hardy; Nessuno comincia cosi ; cosi è detto Gesù; Faticosi ssimi, stremanti; Impulsi detta ti dal cuore; Oggi è detta Myanmar; È detta il belvedere della Sicilia; Adunanza indetta da un vescovo; È detta la perla del Tigullio; Un principiante nel gergo moderno; Principiante nel gergo moderno; gergo della mala parigina; Che si è montato la testa, nel gergo giovanile; Vele __: nel gergo marinaro, orientate per sfruttare al meglio il vento; Fattura commerciale ; Villaggio commerciale ; Era la sigla della Banca commerciale Italiana; Addetta di esercizio commerciale ; Un centro commerciale dai prezzi vantaggiosi; L azienda dei Frecciarossa; Nel sito di un azienda , ne mostra i punti vendita; Portare un azienda in Borsa; Un azienda con le centrali; Elon _: ha fondato l azienda aerospaziale SpaceX; Il soprannome di un affascinante balle rina spagnola del passato; Separa le Alpi Lepontine dalle Alpi Retiche; Si fanno alle tovaglie; Dànno sollievo alle fatiche; Venne alle vato da Acca Larenzia; Prendere alle dipendenze ; Un poliziotto alle dipendenze di privati; società segrete; Lo sono gli amministratori delle società se non sono unici; Ci seguono in società ; società di trasporti privati via app; società senza fini di lucro sigla; Cerca altre Definizioni