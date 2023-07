Si al contrario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si al contrario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IS

Significato/Curiosita : Si al contrario

(sv) si ricorda un mercenario chiamato bastian contrario, ivi morto in battaglia. a torino il bastian contrario (in piemontese bastian contrari [pronuncia:... Segni internazionale is – runa dell'alfabeto fuþorc is – codice vettore iata di island airlines is – codice fips 10-4 di israele is – codice iso 639-2 alpha-2...