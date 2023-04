I confini del Vaticano - Cruciverba

La Città del Vaticano, ufficialmente Stato della Città del Vaticano (in latino: Status Civitatis Vaticanæ), chiamata anche semplicemente Vaticano (o per antonomasia San Pietro, o impropriamente Santa Sede), è una città-Stato senza sbocco al mare della Penisola italiana, il più piccolo Stato sovrano del mondo sia per popolazione (869 abitanti) sia per estensione territoriale (0,44 km²), ...

Vo' (chiamato impropriamente anche Vo' Euganeo e Vò) è un comune italiano di 3 275 abitanti della provincia di Padova in Veneto, posto sul versante ovest dei Colli Euganei.