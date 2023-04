Come Sopra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come Sopra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CS

Significato/Curiosita : Come Sopra La posizione con donna sopra, anche dello smorzacandela e dell'amazzone o anche dall'inglese cowgirl, rappresenta la posizione sessuale in cui il partner femminile si mette a cavalcioni su quello maschile, che giace sdraiato sulla schiena o seduto; abbastanza semplice da raggiungere e mantenere, risulta piacevole per entrambi. Conosciuta anche coi nomignoli "cowgirl" o "riding position" derivanti dall'immagine data dal partner ricevente che sembra cavalcare quello ... Chimica Cs – simbolo chimico del cesio Codici CS – nell'aviazione, codice vettore IATA di Continental Micronesia

– nell'aviazione, codice vettore IATA di Continental Micronesia CS – codice FIPS 10-4 della Costa Rica

– codice FIPS 10-4 della Costa Rica cs – codice ISO 639 alpha-2 della lingua ceca

– codice ISO 639 alpha-2 della lingua ceca CS – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Serbia e Montenegro (deriva da C rna gora i S rbija), precedentemente era il codice della Cecoslovacchia

– codice ISO 3166-1 alpha-2 della Serbia e Montenegro (deriva da rna gora i rbija), precedentemente era il codice della Cecoslovacchia CS – codice ISO 3166-2:CV della Contea di São Miguel (Capo Verde)

– codice ISO 3166-2:CV della Contea di São Miguel (Capo Verde) CS – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Castellón (Spagna)

– codice ISO 3166-2:ES della provincia di Castellón (Spagna) CS – codice ISO 3166-2:HU di Csongrád (Ungheria)

– codice ISO 3166-2:HU di Csongrád (Ungheria) CS – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Cosenza (Italia)

– codice ISO 3166-2:IT della provincia di Cosenza (Italia) CS – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Cara-Severin (Romania) Informatica Circuito stampato – nell'elettronica, supporto inciso utilizzato per interconnettere vari componenti elettronici

– nell'elettronica, supporto inciso utilizzato per interconnettere vari componenti elettronici Code segment – in informatica, porzione di un file oggetto contenente istruzioni eseguibili

– in informatica, porzione di un file oggetto contenente istruzioni eseguibili Computer Science – informatica in inglese

– informatica in inglese CouchSurfing – sito web dedicato allo scambio di ospitalità

– sito web dedicato allo scambio di ospitalità Creative Suite – raccolta di software per la realizzazione di contenuti grafici, audio e video prodotta da Adobe

– raccolta di software per la realizzazione di contenuti grafici, audio e video prodotta da Adobe .cs – dominio di primo livello della Serbia e Montenegro, ora non più in uso

– dominio di primo livello della Serbia e Montenegro, ora non più in uso .cs – estensione dei file del linguaggio di programmazione C# Religione C.S. – sigla dei Missionari di San Carlo, anche detti Scalabriniani

– sigla dei Missionari di San Carlo, anche detti Scalabriniani C.S. – sigla delle Suore della Carità Sociale Sport CS ( caught stealing ) – nel baseball, base rubata

( ) – nel baseball, base rubata CS – abbreviazione italiana di centro sportivo o francese di club sportif nelle denominazioni di società sportive Altro Canal Savoir – televisione pubblica del Québec (Canada)

– televisione pubblica del Québec (Canada) Centro sociale – strutture eroganti servizi socialmente utili, ricreativi o culturali

– strutture eroganti servizi socialmente utili, ricreativi o culturali Certification specifications – in aeronautica, letteralmente "specifiche di certificazione"

– in aeronautica, letteralmente "specifiche di certificazione" Codice della strada – nel diritto, complesso di norme volte a regolare la circolazione sulla strada

– nel diritto, complesso di norme volte a regolare la circolazione sulla strada Consiglio degli Stati (Camera dei Cantoni) – camera alta del Parlamento svizzero

(Camera dei Cantoni) – camera alta del Parlamento svizzero Counter-Strike – videogioco sparatutto del 1999

– videogioco sparatutto del 1999 Cristiano Sociali – movimento politico italiano attivo tra il 1993 e il 1998

– movimento politico italiano attivo tra il 1993 e il 1998 Comunicato stampa – nel giornalismo e nell'editoria, testo redatto da un ufficio stampa per informare ufficialmente su un fatto

– nel giornalismo e nell'editoria, testo redatto da un ufficio stampa per informare ufficialmente su un fatto c.s. – abbreviazione di "come sopra" utilizzata nella corrispondenza

– abbreviazione di "come sopra" utilizzata nella corrispondenza cs – in metrologia, simbolo di centisecondo

– in metrologia, simbolo di centisecondo Gas CS – tipo di gas lacrimogeno

– tipo di gas lacrimogeno CS ( Call Sign ) – abbreviazione del Codice Morse per "nominativo"

( ) – abbreviazione del Codice Morse per "nominativo" CS – nella storia italiana, abbreviazione di Centro Controspionaggio Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Cs» Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

