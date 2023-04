Coda inglese - Cruciverba

L'inglese (nome nativo: English, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'gl/) è una lingua indoeuropea appartenente al ramo occidentale delle lingue germaniche, assieme all'olandese, all'alto e basso tedesco e al frisone, con i quali conserva ancora un'evidente parentela.

Fairy Tail ( Feari Teiru) è un manga shonen di genere fantasy scritto e disegnato da Hiro Mashima, serializzato per la prima volta in Giappone sulla rivista Shonen Magazine dal 2 agosto 2006 al 26 luglio 2017. I 545 capitoli della serie sono stati raccolti in 63 volumi tankobon, pubblicati da Kodansha dal 15 dicembre 2006 al 17 novembre 2017. Il manga è stato pubblicato in diverse altre lingue, tra cui italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco.