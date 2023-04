Centro di posa - Cruciverba

Un teatro di posa è un edificio o ambiente predisposto e destinato alla messa in scena e alle riprese di un film o di un programma televisivo. Quando è predisposto e destinato in particolare alla messa in scena e alle riprese di un film, è anche chiamato studio di produzione cinematografica, studio cinematografico o studios; quando invece è predisposto o destinato in particolare alla ...

macOS (pronunciato in inglese come /mæk o s/) (/mæk o s tn/) è il sistema operativo sviluppato da Apple per i computer Macintosh. È nato nel 2001 per combinare le note caratteristiche dell'interfaccia utente dell'originario Mac OS Classic con l'architettura di un sistema operativo di derivazione UNIX della famiglia BSD.