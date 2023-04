Caso da ricordare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caso da ricordare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EVENTO

Evento – in fisica un punto dello spaziotempo – in ambito statistico/probabilistico, un insieme di risultati (un sottoinsieme dello spazio campionario) al quale viene assegnata una probabilità – in diritto penale, il risultato dell'azione o dell'omissione – nel marketing e nella comunicazione, una manifestazione nell'ambito dell'organizzazione eventi – in informatica, elemento caratterizzante della programmazione a eventi – grattacielo di New York – un avvenimento che si svolge in diversi luoghi, città, istituzioni

Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

