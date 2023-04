I capi dei militari - Cruciverba

Il capo dei capi è una miniserie televisiva in sei puntate, andata in onda fra ottobre e novembre 2007 su Canale 5 al giovedì in prima serata e in replica da sabato 3 dicembre 2011 su Rete 4, sempre in prima serata; le riproposizioni della fiction inoltre sono proseguite anche su Mediaset Extra. La serie racconta la storia del noto boss Salvatore Riina, interpretato da Claudio Gioè. La regia è di Alexis Sweet e Enzo Monteleone. Prodotta dalla Taodue, la serie è ispirata ...

L'Universit√† degli Studi di Padova (UniPd) √® un'universit√† statale italiana fondata nel 1222, fra le pi√Ļ antiche al mondo. L'Universit√† di Padova rappresenta uno dei casi paradigmatici di Ateneo medievale nato dalla migrazione di un gruppo di studenti provenienti da una pre-esistente sede universitaria (Bologna). Essa dispone inoltre di una scuola superiore, la Scuola Galileiana di Studi Superiori, nonch√© di una rete di strutture bibliotecarie e museali.