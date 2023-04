Avvicina i soggetti - Cruciverba

I Cesaroni è una serie televisiva italiana prodotta dalla Publispei per RTI, andata in onda in prima visione su Canale 5 dal 2006 al 2014.

In fotografia, un obiettivo zoom (o semplicemente zoom) è un obiettivo complesso la cui lunghezza focale può variare (a differenza di quanto avviene negli obiettivi a focale fissa). Gli zoom sono usati, oltre che come obiettivi per fotocamere, anche per telecamere, binocoli, telescopi e altri strumenti ottici. Il nome transfocatore o trasfocatore, con cui lo zoom è stato indicato in passato, è ormai desueto.