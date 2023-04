Assomiglia alla foca - Cruciverba

San Foca (dal greco F; F, traslitterato As Fukà in grico) è una località costiera del Salento con 374 abitanti , parte della marina di Melendugno, di cui è frazione, in provincia di Lecce.

Il leone marino sudamericano o leone marino meridionale (Otaria flavescens, in passato Otaria byronia) è un leone marino che vive lungo le coste cilene, peruviane, uruguayane e argentine, Statunitensi . Il suo nome scientifico è stato oggetto di notevoli controversie tra i tassonomisti che spingevano per Otaria flavescens e i sostenitori di Otaria byronia. Alla fine, ha prevalso il nome più antico.