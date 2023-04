Arcipelago dell Egeo - Cruciverba

Le Isole egee (in greco s a e, Nisià Egèou Pèlagous; in turco Ege Adalari) sono un gruppo di isole situate nel mare Egeo tra Turchia e Grecia e la maggior parte delle quali appartiene politicamente a quest'ultima. Queste informazioni non sono comprovate da fonti attendibili.">L'antico nome del mar Egeo, Arcipelago, fu poi applicato alle isole che contiene, ed oggi è utilizzato di solito per riferirsi ad ogni gruppo di isole.

Le Cicladi (in greco moderno: de, traslitterato: Kykládes), così chiamate per la loro disposizione a cerchio (in greco antico: , en kýklo) intorno a Delo, sono un gruppo di isole greche nel Mar Egeo, situate a sud dell'Attica e dell'Eubea.