Andarsene, abbandonare - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : SLOGGIARE

Significato/Curiosita : Andarsene abbandonare C'era una volta il West è un film del 1968 diretto da Sergio Leone. È un western all'italiana di registro epico prodotto dalla Paramount Pictures e interpretato da Charles Bronson, Claudia Cardinale, Henry Fonda e Jason Robards. La sceneggiatura venne scritta da Leone e Sergio Donati, da un soggetto ideato da Leone, Bernardo Bertolucci e Dario Argento. Il film venne fotografato da Tonino Delli Colli e musicato da Ennio Morricone. È il primo episodio della trilogia del tempo di ... È ora di sloggiare (Kitty Kornered) è un film del 1946 diretto da Robert Clampett, prodotto da Edward Selezer e distribuito dalla Warner Bros. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

