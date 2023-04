Un ampio mantello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ampio mantello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TABARRO

Significato/Curiosita : Un ampio mantello Il pallio (lat. pallium) è un ampio mantello usato dai romani e adoperato nelle commedie latine ad ambientazione greca, chiamate appunto palliate; deriva infatti dal mantello in uso presso i greci chiamato himation. Generalmente di forma rettangolare, era fabbricato con lana bianca e veniva indossato sopra la tunica (equivalente del chitone greco) dai filosofi e da coloro che esercitavano professioni legate alla cultura greca. Il tabarro è un'opera in un atto di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Adami tratto da La houppelande di Didier Gold. Fa parte del Trittico. La prima assoluta ebbe luogo il 14 dicembre 1918 al Metropolitan di New York, dove fino al 2009 ha avuto 80 rappresentazioni. Tra gli interpreti della prima, il tenore Giulio Crimi nel ruolo di Luigi, Claudia Muzio come Giorgetta, Luigi Montesanto come Michele ed Angelo Badà come Tinca. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 aprile 2023

